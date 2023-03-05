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Jandarma 6 mahallede vatandaşları bilgilendirdi

Yerel Haberler

Jandarma 6 mahallede vatandaşları bilgilendirdi

Aydın'ın Karacasu ve İncirliova ilçelerinde jandarma ekipleri, vatandaşları meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirleri anlatarak, son bir ayda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Aydın'ın Karacasu ve İncirliova ilçelerinde jandarma ekipleri, vatandaşları meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirleri anlatarak, son bir ayda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacasu ve İncirliova ilçelerinde bulunan 6 mahallede vatandaşlar ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşları suç ve suçlulara karşı bilgilendiren ekipler, son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özellikle kırsal mahallelerde çok yaşanan tarım ürünleri ve hayvan hırsızlıkları konusunda da uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, alınacak tedbirler konusunda da vatandaşları bilgilendirerek dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizce, Aydın ili Karacasu, İncirliova ilçelerinde bulunan 6 mahallede 47 vatandaşa son bir ay içerisinde meydana gelen olaylar, icra edilen devriyeler, meydana gelen olaylarda suçüstü yakalanan şüpheliler ve bulunduğumuz ay ve önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek hırsızlık olayları konularında tedbirli ve dikkatli olmaları konularında bilgilendirme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İncirliova Jandarma Karacasu Aydın Yerel Haberler

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