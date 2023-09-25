Jandarma 341 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki 341 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde ilk ve orta öğretim düzeyindeki 341 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından, Tomarza ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Yarbay Bekir Temel İlk ve Ortaokulunda toplamda 341 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak hedefiyle eğitim verildi. Karşıdan karşıya geçme, ışık, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları öğrencilere anlatıldı. - KAYSERİ