Jandarma 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde depremzede çocuklara yaşadıklarını biraz olsun unutturmak için çocukları ziyaret edip bayramlarını kutladı.