Jandarma 23 Nisan'da çocukları unutmadı
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Defne İlçe Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde depremzede çocuklara yaşadıklarını biraz olsun unutturmak için çocukları ziyaret edip bayramlarını kutladı.
Defne İlçe Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde depremzede çocuklara yaşadıklarını biraz olsun unutturmak için çocukları ziyaret edip bayramlarını kutladı.
Çocuklara Türk bayrağı, çocuk dergisi hediye eden Jandarma ekipleri, onlarla yakından ilgilenip birlikte oyunlar oynadı. Ardından jandarma ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çocukların, mutlulukları yüzlerinden okundu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel