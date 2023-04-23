Üye Girişi
Haberi Paylaş
Jandarma 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Jandarma 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Yerel Haberler

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde depremzede çocuklara yaşadıklarını biraz olsun unutturmak için çocukları ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde depremzede çocuklara yaşadıklarını biraz olsun unutturmak için çocukları ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Çocuklara Türk bayrağı, çocuk dergisi hediye eden Jandarma ekipleri, onlarla yakından ilgilenip birlikte oyunlar oynadı. Ardından jandarma ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çocukların, mutlulukları yüzlerinden okundu. - HATAY

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

23 Nisan Jandarma Hisarcık Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title