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Jandarma, 100 Yaşındaki Ayşe Nine'nin Doğum Gününü Kutladı

Jandarma, 100 Yaşındaki Ayşe Nine'nin Doğum Gününü Kutladı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı personeli, 100 yaşına giren Ayşe Semet'e sürpriz yaparak doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Jandarma, genç nesillerle yaşlılar arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri 100 yaşında giren Ayşe Semet'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince genç nesillerle yaşlılar arasındaki dayanışmayı artırarak daha sağlıklı ve huzurlu bir toplum yapısına katkı sağlamak maksadıyla yaşlı çınarlara ziyaretlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi'nde yaşayan ve 1 Kasım 2024 tarihinde hayata 'dalya' diyerek 100 yaşına giren Ayşe Semet'e sürpriz yaptı. Hayatında ilk kez doğum günü pastası kesen Semet, pastanın mumlarını jandarma ekipleri ile birlikte üfledi. Ayşe ninenin sevincine ortak olan jandarma ekipleri, yaşlı kadına nazar boncuğu takarak jandarmanın her zaman yanında olduğu hatırlatıldı. Jandarma ekiplerine sürpriz ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Semet, geçmişte yaşadığı hatıralarını anlatıp ekiplerle sohbet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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