İzzet Somtaş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İzzet Somtaş son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İzzet Somtaş son yolculuğuna uğurlandı

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın hayatını kaybeden babası İzzet Somtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın hayatını kaybeden babası İzzet Somtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası İzzet Somtaş hayatını kaybetti. Merhum Somtaş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cenaze, Yerel, Haberler

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