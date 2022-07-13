İzzet Kaptan son yolculuğuna uğurlandı Bursa'da düzenlediği turlarla tanınan 'İzzet Kaptan' lakaplı İzzet Bayrak, son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'da düzenlediği turlarla tanınan 'İzzet Kaptan' lakaplı İzzet Bayrak, son yolculuğuna uğurlandı. 96 yaşında hayatını kaybeden kaptanın cenazesine sevenleri ve yakınları katıldı. Gemlik Körfezi'nde yolcu motoruyla uzun yıllar süresince yolcu taşımacılığı yapan, Gemlik ve Bursa'da deniz denilince akla gelen ilk isimlerden olan İzzet Bayrak, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Gemlik Asım Kocabıyık Camii'nden öğle namazını müteakip kılınan Bayrak, Küçük Kumla köy mezarlığına defnedildi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Gemlik Körfezi Bursa Yerel Haberler

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