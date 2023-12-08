Üye Girişi
Haberler

İZSU, Ödemiş'te yağmur suyu hatları için çalışmalara başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş şehir merkezinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek amacıyla yeni yağmur suyu hatları oluşturmak için çalışmalara başladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İZSU'nun kendi ekipleri ve iş makineleri ile çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizi ile birlikte ani ve kuvvetli yağışlarda Ödemiş şehir merkezinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek üzere yatırımlarını sürdürüyor. Zafer Mahallesi'nin yanı sıra Saraçoğlu Stadı'nın kuzey başlangıcı olan Çaputcu mevkiinde de yeni yağmur suyu hattı oluşturmak üzere düğmeye basıldı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İZSU'nun kendi ekipleri ve iş makineleri ile yağmur suyu hamlesini sürdürdüğünü söyledi.

İZSU Ödemiş Teknik Şube Müdürü Koray Yapıcı ile birlikte 1017 ve 1019. sokaklarda başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eriş, şunları söyledi:

"İklim krizi ile birlikte Küçük Menderes Ovası'nın birçok noktasında ani ve kuvvetli yağışlar görüyoruz. Pek alışık olunmayan şekilde gelişen yağışlar sorunlara da yol açabiliyor. Bizde Ödemiş Belediyesi olarak İZSU Genel Müdürlüğümüzle koordineli şekilde sıkıntı yaşanan noktalarla ilgili ortak planlamalar yapıyoruz. Saraçoğlu Caddesi'nin devamı olan bu bölgede Çaputcu Deresi ile birlikte tarım alanlarından şehir merkezine doğru gelen suların şehir merkezinde sorun oluşturmaması adına Süleyman Demirel Mahallesi bölgesinden gelen suları da kapsayacak şekilde 1017 ve 1019. Sokaklarda İZSU ekiplerimizce çalışma başlatıldı. Çünkü burada tutamadığımız ve yağmur suyu hatlarına alamadığımız fazla yağmur suyu buradan aşağıya şehir merkezi sokaklarına doğru gidiyor. Bu da aşırı yağışlarda sorunlara yol açıyordu.

BÜYÜK IZGARALARLA ÖNLEM ALINACAK

750 metrelik bu hatla birlikte bizim Çaputcu Deresi dediğimiz noktada yapacağımız büyük ızgaralarla tarlalardan gelen suları da kanal içine almış olacağız. Buradaki tüm çalışmalar da İZSU'nun kendi ekipleri ve iş makineleri ile sürdürülüyor. Zafer Mahallesi'ndeki çalışma da öyle. Burada planlamayı da İZSU'daki ekiplerimiz yaptı. Şehrin içine girmeden, adeta kaynağında sulama hatlarına alarak sıkıntıyı başladığı yerde çözmüş olacağız. Hava koşulları elverdiği sürece, bazen yağmur bazen güneşli geçiyor günler, biz güneşli günleri hiç kaçırmadan planlı bir şekilde ilerleyeceğiz.

Hep söylüyoruz, ekonomik krizden kaynaklı olarak ihalelere katılım olamıyor. Bu da istemsiz gecikmelere yol açıyor. Planlama olarak gecikme değil. Ödemiş için açılmış 12 ihaleye katılımcı olmadı. İZSU da daha fazla sorun yaşanmaması adına boruları kendisi satın alıp çalışmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e, İZSU Genel Müdürlüğümüze, Ödemiş'te çalışmaları özveriyle sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mehmet Eriş Ödemiş Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title