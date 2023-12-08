İZSU, Ödemiş'te yağmur suyu hatları için çalışmalara başladı

İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş şehir merkezinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek amacıyla yeni yağmur suyu hatları oluşturmak için çalışmalara başladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İZSU'nun kendi ekipleri ve iş makineleri ile çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizi ile birlikte ani ve kuvvetli yağışlarda Ödemiş şehir merkezinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek üzere yatırımlarını sürdürüyor. Zafer Mahallesi'nin yanı sıra Saraçoğlu Stadı'nın kuzey başlangıcı olan Çaputcu mevkiinde de yeni yağmur suyu hattı oluşturmak üzere düğmeye basıldı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İZSU'nun kendi ekipleri ve iş makineleri ile yağmur suyu hamlesini sürdürdüğünü söyledi.

İZSU Ödemiş Teknik Şube Müdürü Koray Yapıcı ile birlikte 1017 ve 1019. sokaklarda başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Eriş, şunları söyledi:

"İklim krizi ile birlikte Küçük Menderes Ovası'nın birçok noktasında ani ve kuvvetli yağışlar görüyoruz. Pek alışık olunmayan şekilde gelişen yağışlar sorunlara da yol açabiliyor. Bizde Ödemiş Belediyesi olarak İZSU Genel Müdürlüğümüzle koordineli şekilde sıkıntı yaşanan noktalarla ilgili ortak planlamalar yapıyoruz. Saraçoğlu Caddesi'nin devamı olan bu bölgede Çaputcu Deresi ile birlikte tarım alanlarından şehir merkezine doğru gelen suların şehir merkezinde sorun oluşturmaması adına Süleyman Demirel Mahallesi bölgesinden gelen suları da kapsayacak şekilde 1017 ve 1019. Sokaklarda İZSU ekiplerimizce çalışma başlatıldı. Çünkü burada tutamadığımız ve yağmur suyu hatlarına alamadığımız fazla yağmur suyu buradan aşağıya şehir merkezi sokaklarına doğru gidiyor. Bu da aşırı yağışlarda sorunlara yol açıyordu.

BÜYÜK IZGARALARLA ÖNLEM ALINACAK

750 metrelik bu hatla birlikte bizim Çaputcu Deresi dediğimiz noktada yapacağımız büyük ızgaralarla tarlalardan gelen suları da kanal içine almış olacağız. Buradaki tüm çalışmalar da İZSU'nun kendi ekipleri ve iş makineleri ile sürdürülüyor. Zafer Mahallesi'ndeki çalışma da öyle. Burada planlamayı da İZSU'daki ekiplerimiz yaptı. Şehrin içine girmeden, adeta kaynağında sulama hatlarına alarak sıkıntıyı başladığı yerde çözmüş olacağız. Hava koşulları elverdiği sürece, bazen yağmur bazen güneşli geçiyor günler, biz güneşli günleri hiç kaçırmadan planlı bir şekilde ilerleyeceğiz.

Hep söylüyoruz, ekonomik krizden kaynaklı olarak ihalelere katılım olamıyor. Bu da istemsiz gecikmelere yol açıyor. Planlama olarak gecikme değil. Ödemiş için açılmış 12 ihaleye katılımcı olmadı. İZSU da daha fazla sorun yaşanmaması adına boruları kendisi satın alıp çalışmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e, İZSU Genel Müdürlüğümüze, Ödemiş'te çalışmaları özveriyle sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyoruz."