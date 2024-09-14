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İznikli Kadınlar Kışlık Salça Yapıyor

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İznik ilçesinde kadınlar, odun ateşinde kaynattıkları domateslerle kışlık salça yaparak doğal ürün tüketiyor ve ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

İznik ilçesinde, kazanlarla kışlık salça yapan kadınlar, hem doğal ürün tüketmiş hem de ev ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sıra sıra koydukları kazanlarda odun ateşinin üzerinde kaynattıkları domateslerle kışlık salça yapıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan ve 3-4 saat odun ateşinde pişirilerek elde edilen salça, cam kavanozlara konularak kış boyu tüketiliyor.

İznik Boyalıca Mahallesinin çalışkan kadınları, devam eden kış hazırlıkları için salçaları özenle hazırlarken hem ailecek doğal ürün tüketmiş, hem de ev ekonomisine katkı sunmuş oluyor. Kadınlara erkekler de yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İznik

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