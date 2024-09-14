İznikli Kadınlar Kışlık Salça Yapıyor

İznik ilçesinde, kazanlarla kışlık salça yapan kadınlar, hem doğal ürün tüketmiş hem de ev ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sıra sıra koydukları kazanlarda odun ateşinin üzerinde kaynattıkları domateslerle kışlık salça yapıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan ve 3-4 saat odun ateşinde pişirilerek elde edilen salça, cam kavanozlara konularak kış boyu tüketiliyor.

İznik Boyalıca Mahallesinin çalışkan kadınları, devam eden kış hazırlıkları için salçaları özenle hazırlarken hem ailecek doğal ürün tüketmiş, hem de ev ekonomisine katkı sunmuş oluyor. Kadınlara erkekler de yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı. - BURSA