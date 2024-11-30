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İznik'teki Tarihi Mezarlıklar, Bakımsızlık Nedeniyle Harabe Haline Geldi

İznik'teki Tarihi Mezarlıklar, Bakımsızlık Nedeniyle Harabe Haline Geldi
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Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi mezarlıklar, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle içler acısı bir duruma düşmüş durumda. Turizmciler, bu önemli kültürel mirasın korunması ve restore edilmesi için acil girişimlerin başlatılması gerektiğini vurguluyor.

Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesinde tarihi mezarlar bakımsızlık sebebiyle görenlerin yüreğini burkuyor. Tarihi mezarlıkların içler acısı hali turizmcileri ayağa kaldırdı. Şeyh Kubbiddin Camii'ne ait olduğu düşünülen tarihi mezarlıktaki kabirler, bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle harabeye döndü.

Uzun yıllardır halk arasında "tarihi mezarlık" olarak bilinen alanda, zamanla taşların kaybolduğu, mezarların büyük oranda yok olduğu gözlendi. Mezar taşlarında yer alan yazıtlar ve süslemeler, tarihe ışık tutabilecek önemli bilgiler birer birer kayboldu. Ancak, bakım yapılmaması ve çevresel etkiler sebebiyle mezarlık adeta harabeye döndü. Bakımsızlıktan toprağı çekilen kabirler, yerden 1 metre yükseklikteki taşlarıyla dikkat çekti.

Bu önemli alanın korunması ve restore edilmesi için bir girişim başlatılması, hem bölgenin tarihine sahip çıkılması hem de kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor. Turizm işletmecisi Ali Karaman, "Tarihi bir caminin yanında böyle bir görüntü olması kötü. Yerli veya yabancı turistler geldiği zaman bizlere de serzenişte bulunuyorlar. Buranın biran önce toparlanıp koruma altına alınması gerekiyor. Bizler buraları böyle görünce, turizmci olarak üzülüyoruz. Kimlerin olduğu da ortaya çıkmalı. İnsanlar buraya geldiğinde buralarda hangi önemli kişileri olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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