İznik'te Motosiklet Kazası: 67 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü A.B. (67) yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında İznik Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 16 AFR 542 plakalı motosiklet, Çamdibi Mahallesi'nden çevre yoluna çıktığı sırada, D.A. (25) yönetimindeki 16 GY 866 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen A.B. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),