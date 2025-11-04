Haberler

İznik'te Kaza: 4 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili elektrik direğine çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, beton bariyerleri aşıp, elektrik direğine çarparak dururken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İznik Gölü sahil yolunda meydana geldi. M.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 P 4530 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Beton kaldırım bariyerlerini kıran otomobil, elektrik direğine çarparak dururken, sürücü ile araçtaki M.G., B.K. ve F.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
