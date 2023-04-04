Üye Girişi
Haberi Paylaş
İznik'te çöp konteynırında bulunan para sahibine ulaştırıldı

İznik'te çöp konteynırında bulunan para sahibine ulaştırıldı

Yerel Haberler

İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar çöp konteynırını boşaltırken, içerisi para dolu bir paket buldu.

İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar çöp konteynırını boşaltırken, içerisi para dolu bir paket buldu. Paket Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Erol Sevim, Mustafa Aydın ve Mehmet Sevim ilçenin mezarlık mevkiinde çöp konteynırını kamyona boşaltırken, içinde bir miktar para sarılı olan paket buldu.

Birim amirlerine haber veren ekipler gerekli incelemeyi yapmasının ardından paketi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Zabıta ekipleri paketi inceleyip sayarak gerekli tutanağı tuttu. Paketin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmanın ardından paketin sahibine ulaşılarak para teslim edildi.

Görevlerinin gereğini yaptıklarını dile getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından tebrik edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Aydın Mehmet Sevim Zabıta İznik Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title