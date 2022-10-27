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İznik'te altyapı hamlesi

Yerel Haberler

İznik'te altyapı hamlesi

Bursa'nın tüm ilçelerini daha sağlıklı bir altyapıya kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle İznik İlçesi Çakırca Mahallesi'nin muhtelif caddelerinde yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın tüm ilçelerini daha sağlıklı bir altyapıya kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle İznik İlçesi Çakırca Mahallesi'nin muhtelif caddelerinde yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak hizmet ve yatırımlarını arka arkaya devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle ilçelerde altyapı iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde altyapı ihtiyacı olan caddelerde atık su ile yağmursuyu hattı imalatlarına başlayan BUSKİ ekipleri, yeni hatlarla bölgenin altyapısını sorunsuz hale getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı şehirlerin ancak güçlü altyapı üzerine inşa edilebileceğini söyledi. Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, "İznik ilçesi Çakırca Mahalle'sinde yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının planlamasını yapmıştık. Planlamalar doğrultusunda çalışmalara başladık. Çalışmalar çerçevesinde 5 bin 500 metre altyapı imalatı yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında, bölgenin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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