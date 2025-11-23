Haberler

İznik, Papa'ya Özel Hazırlanan Minyatür Çini ile Tarihini Yansıtacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İznikli çini ustası Mesude Künen, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo için hazırladığı minyatür eserle İznik'in tarihi ve kültürel mirasını temsil edecek. Eser, Papa'nın İznik ziyaretinde takdim edilecek.

Bursa'nın İznik ilçesi, tarihi bir ziyaret öncesi anlamlı bir esere ev sahipliği yapıyor. İznikli çini ustası Mesude Künen, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun 28 Kasım'da ilçeye gerçekleştireceği ziyaret için özel bir hediye hazırladı.

Yaklaşık 1,5 ay süren titiz ve ince işçilik gerektiren çalışmalar sonunda ortaya çıkan minyatür eser, İznik'in köklü tarihini ve kültürel mirasını yansıtıyor. Eser, 28 Kasım'daki tarihi buluşmada İznik'ten Vatikan'a uzanan bir dostluk ve kültürel miras köprüsü olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip Künen'in hazırladığı minyatür çalışmada, kentin simgesi haline gelmiş tarihi yapılar, İznik surları, anıtsal kapılar ve kentin kültürel dokusunu temsil eden önemli noktalar yer alıyor. El emeği göz nuru bu özel eser, geleneksel İznik çini sanatının modern bir yorumla aktarıldığı nadide bir örnek.

Papa 14'üncü Leo'nun ziyaretinin arka planında, Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için kutsal kabul edilen bu tarih, İznik'in uluslararası gündemde yeniden öne çıkmasını sağladı. İznikli sanatçı Mesude Künen de hazırladığı eserle, bu özel tarihe sanatsal bir katkı sunuyor.

"İznik'i en özel haliyle anlatmak istedim"

Usta çini sanatçısı Künen, çalışmanın hem manevi hem sanatsal açıdan ayrı bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi;

"Bu eser, İznik'in tarihini, ruhunu ve güzelliğini yansıtan bir bütün olsun istedim. 1,5 ay boyunca en ince ayrıntısına kadar çalıştım. Papa'ya sunulacak olması bizim için gurur verici."

Papa'ya sunulacak özel bir hatıra

Hazırlanan minyatür, Papa 14'üncü Leo'ya İznik ziyareti sırasında resmi olarak takdim edilecek. İlçe halkı ve yerel yönetim, bu özel ziyaretin hem turizm hem de uluslararası tanıtım açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor. Papa'ya sunulacak bu hediye, yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda İznik'in tarihini, kültürünü ve binlerce yıllık mirasını temsil eden bir sembol niteliği taşıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.