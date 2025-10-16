Haberler

İznik'e Papa Ziyareti ve Deprem Hareketliliği İlgi Artırdı

İznik'e Papa Ziyareti ve Deprem Hareketliliği İlgi Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde Papa'nın İznik'i ziyaret edeceği yönündeki haberler ve artan deprem hareketliliği nedeniyle ilçeye olan ilgi önemli ölçüde arttı. Emlakçılar, İznik'teki emlak satışlarının son yıllardaki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Son günlerde Papa'nın İznik'i ziyaret edeceği yönündeki haberler ve bölgede artan deprem hareketliliği tarihi kentin yeniden gündem olmasına neden oldu.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve manevi önemiyle her dönem dikkat çeken İznik'e son haftalarda hem yerli hem yabancı vatandaşların ilgisi gözle görülür şekilde arttı. Özellikle sosyal medya paylaşımları ve yatırım haberlerinin ardından ilçeye gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.

Emlakçılar ve turizmciler, İznik'e yönelik bu yoğun ilginin son yıllardaki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtiyor. İlçede hafta sonları yaşanan hareketlilik, esnafın da yüzünü güldürmüş durumda.

İznik'te arsa, arazi ve konut satışına olan ilgi fazlasıyla yükseldi. Konuya ilişkin konuşan Emlak Danışmanı Emrullah Çil, "Emlak piyasasına bu haberlerden sonra aşırı derecede rağbet var biz uzun yıllardır bu sektördeyiz ve ilk defa bu kadar çok iste ve rağbet var. Telefonlarımız susmuyor ve iş yerimize gelenimiz ve gidenimiz çok fazla özellikle burada bulunduğumuz arazi gibi araziler İznik'in merkezine çok yakın konumdayız şu anda bu gibi zeytinlik ve boş arazi gibi alımlar arttı. Biz yetişemeyecek konuma geldik diyebiliriz. İznik'in İstanbul'a çok yakın olmasından dolayı ve çok fazla deprem yaşandığı için İznik'e göç alıyoruz. İznik'in zirve konumları manzaralı bölgeleri var Karadeniz bölgelerini aratmayacak yerlerimiz var ve son bir yılda satışlarda inanılmaz yoğunluğumuz var. Konut satışına bakarsak Konut'a olan ilgi ve yoğunluk arttı iki yıl öncesine baz alarak bakarsak bu yıl yoğunluk çok daha fazla ve İznik'te sahil şeridinde konut bulmak neredeyse imkansız oldu diyebiliriz."

Tarihi ve dini önemiyle Hristiyan dünyasında da özel bir yere sahip olan İznik'in, Papa ziyaretiyle birlikte uluslararası tanınırlığının daha da artacağı öngörülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Rusya: İki ülke TürkAkım'a sabotaj yapabilir

İstihbarat başkanından sabotaj iddiası: 2 ülke TürkAkım'a saldıracak
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.