İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Buldu - Yerel
 - Güncelleme:

İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu.

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu.

Ülke genelinde gerçekleşen gelenek ile İznik'te Belediye Başkanı koltuğuna Selçuk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Ekrem Baykara otururken, Başkan Yardımcısı koltuklarına ise Ahmet İlçin ve Emir Uysal Oturdu. Minik Başkanlar makam aracıyla okullarından alınarak belediyeye getirildi. Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte Minik Başkanları çiçekler ile karşıladı.

Minik Başkan Ekrem Baykara çalışmalar ile ilgili bilgi almak üzere Başkan Yardımcıları Mehmet Bektaş ve Faruk Davarcı'yı çağırdı. Minik Başkan Yardımcıları da koltuklarında mevcut devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ayrıca Minik Başkan Ekrem Baykara İznik Belediyesi tarafından 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da İznik Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşecek Çocuk Şenliğine tüm İznikli çocukları davet etti.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, İznik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title