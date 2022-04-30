İzmitlilerin Ramazan Ayında İlk Tercihi Gülümse Kafe Oldu - Haberler

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İzmitlilerin Ramazan Ayında İlk Tercihi Gülümse Kafe Oldu

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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İzmitlilerin Ramazan Ayında İlk Tercihi Gülümse Kafe Oldu

İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, ramazan ayı boyunca her akşam yüzlerce İzmitlinin tercih ettiği ilk mekân oldu.

İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, ramazan ayı boyunca her akşam yüzlerce İzmitlinin tercih ettiği ilk mekan oldu.

Paylaşma ve yardımlaşmanın simgesi olan ramazan ayı boyunca her akşam iftar organizasyonlarına ev sahipliği Yahya Kaptan mahallesindeki Gülümse Kafe, iftar sonrası düzenlenen fasıllarla da nostaljik günleri vatandaşlara yaşattı.

Vatandaşlara uygun fiyata kaliteli hizmet ve yöresel tatları sunmaya devam eden İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, iftar sonrası da vatandaşların ilk tercihi oluyor. Açık ve kapalı mekanıyla hizmet veren Gülümse Kafe, koyu çay ve kahve sohbetlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İzmit Belediyesi Çınar Halk Market'teki doğal ve ekonomik ürünlerin bir kısmı da Gülümse Kafe'de oluşturulan reyonlarda vatandaşlara sunuluyor.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

İzmit Belediyesi, Yerel, Haberler

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