İzmitliler yarın halk bayramlaşmasında buluşacak

İzmit Belediyesi geleneksel hale gelen halk bayramlaşması programını Ramazan Bayramının birinci günü İzmit Belediyesi önünde gerçekleştirecek.

Çok sayıda vatandaşın katılımının beklenildiği halk bayramlaşması Belsa Plaza önünde düzenlenecek. Programda çocuklar ve büyükler için eğlenceli etkinlikler ve bayram neşesine sahne olacak.Halk bayramlaşması programı çerçevesinde saat 15.00'te çocuklar için belediye önünde etkinlikler başlayacak. Sonrasında saat 16.00'da ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla bayramlaşma yapılacak. Yemek ikramının ardından saat 16.45'te de Kent Orkestrası bayram konseriyle kulakların pasını silecek. - KOCAELİ