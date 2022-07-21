İzmitliler Sıcak Dondurma Tadım Etkinliğinde Buluşuyor
ANKA - Yerel
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İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’de kentlilerin beğenisine sunulacak kızarmış dondurma için bugün saat 19:00’da tadım etkinliği düzenlenecek.
İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe'de kentlilerin beğenisine sunulacak kızarmış dondurma için bugün saat 19: 00'da tadım etkinliği düzenlenecek.
Gülümse Kafe menüsüne yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi'nde hizmet veren Kafe'de bugün saat 19: 00'da Kızarmış Dondurma Tadım Etkinliği düzenlenecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katılacağı etkinlikte, dışı sıcak içi soğuk servis edilen kızarmış dondurmalar tadılacak. Başkan Hürriyet tüm yurttaşları etkinliğe davet etti.
ANKA / Yerel