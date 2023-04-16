İzmitliler iftarda buluştu

İzmit Belediyesi'nin her sene düzenlediği geleneksel halk iftarlarının son durağı Kuruçeşme oldu.

İzmit Belediyesi'nin her sene düzenlediği geleneksel halk iftarlarının son durağı Kuruçeşme oldu.

Kuruçeşme Hasan Atakan Caddesi'nde düzenlenen iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca ve belediye yöneticilerinin yanı sıra Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen ve Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez yer aldı.

İftar sonrası konuşan İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, "Böylesine güzel ve geniş katılımın olduğu bir iftarda sizlerle bir araya gelmek çok güzel. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını sizlere getirdim. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlarım" dedi. - KOCAELİ