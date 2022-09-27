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İzmitliler aronya suyunu çok sevdi

Yerel Haberler

İzmitliler aronya suyunu çok sevdi

İzmit Belediyesi, kendi bahçesinde ürettiği şifa meyvesi olarak da adlandırılan süper meyve aronyanın suyunu vatandaşlara ikram etti.

İzmit Belediyesi, kendi bahçesinde ürettiği şifa meyvesi olarak da adlandırılan süper meyve aronyanın suyunu vatandaşlara ikram etti.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen süper meyve aronya, dondurma ve meyve suyu olarak vatandaşlara ikram ediliyor. Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya, bu kez meyve suyu olarak değerlendirildi. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, belediye önünde kurulan stantta aronyanın faydaları hakkında vatandaşları bilgilendirirken, suyundan da ikram etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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