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İzmitliler aquaparkta eğleniyor

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İzmitliler aquaparkta eğleniyor

Geçtiğimiz hafta kapılarını açan İzmit Belediyesi Aquapark yoğun ilgi görüyor.

Geçtiğimiz hafta kapılarını açan İzmit Belediyesi Aquapark yoğun ilgi görüyor.

İzmit Belediyesinin geçtiğimiz hafta yeni yüzüyle her keseye uygun şekilde hizmete sunduğu Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki aquapark, ziyaretçi akınına uğruyor. Serinleten havuzu ve kaydırakları ile yaz günlerinde vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatan İzmit Belediyesi Aquapark, özellikle hafta sonları Kocaeli'nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. İzmit Belediyesinin şirketi Sarbaş üzerinden işletilmeye başlanan İzmit Belediyesi Aquapark, 4 yetişkin kaydırağı ve çocukların kullanımına uygun bir aquatower ile hafta içi ve hafta sonu saat 11.00-19.00 arasında her yaştan vatandaşa ev sahipliği yapıyor.

"Herkes bir defa olsa bile gelmeli"

Aquaparkta eğlenen gençlerden Kadir İnce, parkın yeni halini eskisinden daha çok beğendiğini belirterek, "Çok eğleniyorum parkta. 4-5 saattir buradayız. Daha önceden birkaç defa gelmiştim. Parkı çok beğendim. Eskiden böyle değildi, daha kötüydü. Simdi daha güzel olmuş" dedi. Yaser Eymen Özer de ağabeyleriyle eğlenmeye geldiğini söyleyerek, "Park çok eğlenceli. Herkes bir defa olsa bile gelmeli. Ağabeylerimle buraya geldim. 2-3 saattir buradayız. Burası çok eğlenceli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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