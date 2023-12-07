İzmitliler 'Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi' Sergisinde Buluştu

İzmit Belediyesinin 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında Akçakoca Mahallesi'nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe'de oluşturduğu 'Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi' sergisi İzmitlilerin yoğun ilgisiyle açıldı.

İzmit Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Türk Kahvesi Festivali ile kahve severler üçüncü kez bir araya geldi. Festivalin ikinci gününde Şehr-i İzmit kafede gerçekleştirilen 'Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi Sergisi' kapsamında açılışa katılan kahve severlere közde kahve ikramı yapıldı. Açılışı gerçekleştirilen sergide, eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için kullanılan eski havanlar ve daha birçok nadide eser yer alıyor. Nadide eserler sergiyi gezen vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

"GÜZEL BİR FESTİVAL HAVASI OLUŞTU"

Programda açılış konuşmalarına yer veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi:

"Türk Kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Türk kahvesinin zengin değerini ve kıymetini kutluyoruz. Türk kahvesi UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan ve UNESCO'nun da tescil ettiği en önemli toplumsal birlikteliğimizin ve misafirperverliğimizin de bir simgesidir. 5 Aralık Türk Kahvesi Günü neticesiyle 3 yıl önce kahve festivaline başladık. Her festival bir öncesinden daha yoğun katılımla gerçekleşerek her yıl daha güzel bir festival havası oluştu.

"KAHVE FESTİVALİ YAPAN İLK BELEDİYEYİZ"

Bu kentten doğan yerli esnaflarımızın tanıtımı içinde de bir vesile oldu. Bu festivali yapan ve başlatan ilk belediyeyiz. Amaç bir festival yapmak değil, amaç önce kültürümüze, tarihimize gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak ve kentimizin tanınırlılığını arttırmak, bu kültürü yaşatmak. Bu kapsamda Türk Kahvesinin görünürlüğünü ve tanıtımını arttırmak için başlatmış olduğumuz kahve festivalimizin bu sene üçüncüsünü gerçekleştirirken bu zengin mirası taşımanın gururunu yaşıyoruz.

"TÜRK KAHVESİ SIRADAN BİR İÇECEK DEĞİL"

Bu festivali önemsememiz ve Türk kahvesi vurgusu yapmamızın en önemi nedeni dünyanın neresinde olursa olsun kahvenin atasının Türk Kahvesi olması. Bu da çok kıymetli bir bilgi. UNESCO'nun da böylesine güzel bir kültürü tescil etmesi somut olmayan kültürel miras listesine dahil etmesi farkında olmamız gereken konulardan da bir tanesi. Türk kahvesinin sadece bir içecek olmadığını, insanları bir araya getiren anıları ve deneyimleri paylaşabileceği bir araç olduğunu da hatırlatmak isterim.

"BU GÜZEL KAHVELERİ İÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Türk kahvesinin köklü tarihini yaşatmaya devam edebilmek için Şehr-i İzmit Kafe'de hayata geçirdiğimiz 'Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi' sergisinde yer alan antika kahve değirmenleri, cezveler ve eşsiz eserler bu değerli geleneğin geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutacak. 2021 yılından beridir hizmete açtığımız Şehr-i İzmit Kafe'de tarihi doku eşliğinde körfezin eşsiz manzarasıyla herkesi kahve içmeye davet ediyoruz.

"KAHVE SEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var derler, biz de bu festivalle bu sergilerimizle hatıraları geleceğe taşıyoruz. Çok sevdiğim bir söz ile devam ederek "kahve piştiği yerde, telve taştığı yerde, güzel çirkin aranmaz, gönül düştüğü yerde". İşte kahvenin hatırı içimizdeki yarattığı manevi duyguların aracısı. Şehr-i İzmit Kafe bundan sonra kahve severlerin buluşma noktası olacak.

"BÖYLESİNE GÜZEL FESTİVALLER DE VARMIŞ"

Söz alan Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, "Değerli başkanımızın düzenlediği kahve festivali ve kahve sergisi çok dikkat çeken bir durum haline geldi. Bundan önceki dönemlerde biz böyle çalışmalar görmedik. Ama şimdi diyorum ki böyle festivaller de varmış, hatırlanıyor ve öne çıkıyormuş. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"ŞEHR-İ İZMİT KAFE İZMİT'E ÖRNEK OLACAK"

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, "Akçakoca Mahallesi'nde böylesine güzel ve örnek olacak, vatandaşı birbirine bağlayacak projeler görmekten mutluyuz. 14 asırlık kahvemize değer gösteriyoruz. Akçakoca Mahallesi İzmit'in tarih kokan mahallelerinden birisi bunun yaşatılması için yapılan hizmetler her hali ile belli oluyor. Fatma Başkanımızın destekleri ile hamam görünümü ile faaliyete geçirdiğimiz kafemizden çok memnunuz. Bu serginin mahallemde açılması adına çok mutluyum İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e çok teşekkür ediyorum" dedi.