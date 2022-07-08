İzmitli Yurttaşlar, Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıktı

Cumhuriyet Parkı Yenileme Projesi ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren İzmitli yurttaşlar, parkın Gazi Lisesi'nin tarihi koruma alanı içerisine dahil edilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Hürriyet, Cumhuriyet Parkı Yenileme Projesi'yle ilgili geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Belediye Meclisi'ndeki AKP grubunun 'tüm kurumları ve kanunları silah olarak kullandığını' savunmuştu. İzmitliler, parkın halkın çıkarlarının gözetilerek yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Parkı kullanan İzmitlilerden biri olan Nizamettin Erdem, "Çay burada 2 lira. Başka yer var mı çayın 2 lira olduğu? Her yerde çay 3-4 lira. Bu hizmetlere destek vermeli herkes. Bakın buraya hep emekliler geliyor, vakit geçiriyor. Birileri diyor ki 'Buraları kapatalım'. Böyle bir şeye kimse girişmesin" diye konuştu.

Başka bir yurttaş ise "Burası insanların çok güzel bir şekilde sosyalleştiği bir alan. Hizmet çok iyi. Biz emekliyiz. Vaktimizin çoğunu bu alanlarda geçiyoruz. O yüzden de parkımızı geri istiyoruz. Parkımızdaki hizmeti kimse engellemeye çalışmasın lütfen. Vatandaşlarımız böyle alanlara hasret kaldı. Özellikle pandemi döneminde herkes evlere tıkıldı" dedi.

ANKA / Yerel