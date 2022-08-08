İzmitli Vatandaşlar Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta'yı Beğendi

İzmit Belediyesi'nin yeni sosyal yaşam alanları için hizmete sunduğu Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta, vatandaşların beğenisini kazandı.

İzmit Belediyesi'nin hizmete açtığı Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta'ya gelen vatandaşlar hem verilen hizmet hem de fiyatların uygun olması nedeniyle memnun ayrılıyor.

"TÜM İZMİTLİLER BURAYA GELMELİ"

Yenimahalle Spor Kulübü Başkanı Doğan Bucak, "Buraya gerçekten çok mükemmel bir tesis yapılmış. İzmit adına yakışır bir tesisimiz. Buraya ailemle birlikte geldim çay içmeye, çok memnun kaldım. Bu ufak tefek eksiklikler de zamanla düzelecek. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e böyle bir tesisi kentimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Tüm İzmit halkına buraya gelmelerini tavsiye diyorum. Burada çay 2 lira herkes bilsin, her yerde çay 10 lira, 15 lira" dedi.

İlk defa Lavanta Bahçesi'ne geldiğini ifade eden Mukaddes Aslan, "Ben burayı çok beğendim. Bu bölgenin böyle bir tesise ihtiyacı vardı zaten. Ortam hem şık hem çok nezih. Bizim için hava alabileceğimiz bir yer oldu. Ben bu kadar güzel bir tesis olabileceğini beklemiyordum açıkçası. İlk defa geldim buraya. Tesisin bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve herkesin de buraya gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"HER AKŞAM BURADAYIM"

Tesisi çok beğendiğini ve sürekli geleceğini ifade eden İlhan Özkul, "Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta tesisimiz çok güzel olmuş. İnsanlar buraya gelerek temiz havada çaylarını içiyorlar. Huzurlu bir yer. Ailecek çok beğendik. Ufak tefek eksiklikler de zamanla giderilecektir. Hala yerleşimin yapıldığı bir bölge burası. Konutlar var tesisin yakınında. Hem çocuklar için iyi hem de aileler için çok güzel bir yer. Ben nasip olursa her akşam buradayım bundan sonra" ifadelerini kullandı.