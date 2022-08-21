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İzmitli Kadınlar, El Emeği Ürünlerini Gece Pazarında Sergileyecek

İzmitli Kadınlar, El Emeği Ürünlerini Gece Pazarında Sergileyecek

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi’nin desteğiyle ürettikleri el emeği ürünlerini yurttaşla buluşturmaya devam eden üretici kadınlar, gece pazarı ile satış yerlerini genişletiyor.

İzmit Belediyesi'nin desteğiyle ürettikleri el emeği ürünlerini yurttaşla buluşturmaya devam eden üretici kadınlar, gece pazarı ile satış yerlerini genişletiyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kadınların aile ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla faaliyet gösteren kadın el emeği üretici stantları, satış yerlerini genişletiyor. Bu kapsamda, her perşembe günü düzenlenen sinema gecelerinde el emeği satış stantları da kurularak kadınların ürettikleri ürünler halkla buluşacak.

Tamamen kadın emeğiyle üretilen ürünlerin yer aldığı stantlarda; İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, Çınar Kadın Kooperatifi, Engelli Dernekleri ve girişimci kadınlar yer alıyor. Kendi imkanları ile üretim yapan kadınların ürünlerini alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları sunan İzmit Belediyesi, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeyi de hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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