İzmitli Çocuklar, Çınar Çocuk Evi'nde Entomoloji Hakkındı Bilgi Alıyor - Haberler

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İzmitli Çocuklar, Çınar Çocuk Evi'nde Entomoloji Hakkındı Bilgi Alıyor

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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İzmitli Çocuklar, Çınar Çocuk Evi'nde Entomoloji Hakkındı Bilgi Alıyor

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’ndeki çocuklar, böcek bilimi olan Entomoloji hakkında bilgi sahibi olarak böceklerin yapısını inceledi.

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'ndeki çocuklar, böcek bilimi olan Entomoloji hakkında bilgi sahibi olarak böceklerin yapısını inceledi. 

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi, çocuklara özgürce ve birlikte öğrenme şansını veren Reggio Emilia yaklaşımıyla eğitim vermeye devam ediyor. Öğrenciler, doğanın her alanında merak ettiklerini öğreniyor ve deneyimliyor. Çınar Çocuk Evi'ndeki çocuklar, bu kapsamda böcek bilimi ile ilgili merak ettiklerine cevaplar aradı.

KENDİ BÖCEKLERİNİ TASARLADILAR

Böcek bilimi anlamına gelen Entomoloji'yi yakından araştıran öğrenciler, sınıflarına taşıdıkları böcek oyuncaklarıyla böceklerin dış yapısını detaylıca inceledi. Böceklerin benzerlikleri ve farklılıkları üzerine öğretmenler eşliğinde birbirleriyle düşüncelerini paylaşan öğrenciler, kilden kendi böceklerini tasarladı.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

İzmit Belediyesi, Çocuk, Çınar, Yerel, Haberler

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