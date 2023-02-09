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İzmit'ten yola çıkan iş makineleri Hatay'a ulaştı

Yerel Haberler

İzmit'ten yola çıkan iş makineleri Hatay'a ulaştı

İzmit Belediyesi deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gönderdiği iş makineleri, Hatay'a ulaştı.

İzmit Belediyesi deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gönderdiği iş makineleri, Hatay'a ulaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde ki depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşların kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmit Belediyesi bölgeye iş makineleri gönderdi. Bu çerçevede yola çıkan 1 paletli ekskavatör, 1 treyler, 4x4 pickup aracı, 4 operatör ve 2 şoförün yer aldığı ekip, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Öte yandan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ve uluslararası arama kurtarma derneği İ.S.A.R. iki gündür Hatay'da kurtarma çalışmalarını sürdürürken iş makineleri taşıyan ikinci tırın yola çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmit Belediyesi Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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