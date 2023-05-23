Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmit'te yüz güldüren hizmet

İzmit'te yüz güldüren hizmet

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmetine başladı. İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal izolasyona maruz kalan ve hane için bakımını gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üzeri veya herhangi bir engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar hizmetten faydalanabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title