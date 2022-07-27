İzmit'te Yol Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

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İzmit'te Yol Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

İzmit'te Yol Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zamanla bozulan yolları onararak vatandaşların kullanımına sunuyor.

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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zamanla bozulan yolları onararak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kentte yol bakım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli, konforlu ve modern yollar sunmaya devam eden İzmit Belediyesi, zamanla deforme olan yolları da kısa sürede onarıyor. Bu kapsamda kent genelinde eksikleri gidermek adına çalışmalarını yürüten ekipler asfalt yama çalışmalarıyla yolları daha güvenli hale getiriyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak'ta zamanla bozulan 150 metre uzunluğundaki yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 250 ton asfalt kullanarak bölgeyi ulaşıma elverişli hale getiren ekipler diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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