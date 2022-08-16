İzmit'te Yaz Akşamları Park Konserleriyle Şenlenecek Yerel Haberler İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Orkestrası, vatandaşların yaz akşamlarını renklendirecek park konserlerine hazırlanıyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Orkestrası, vatandaşların yaz akşamlarını renklendirecek park konserlerine hazırlanıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle kurulan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası kısa sürede büyük işlere imza atarken, İzmitlilerle bir araya gelmeye de devam ediyor. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan orkestra, şimdi de vatandaşların yaz akşamlarını renklendirecek olan park konserlerine başlıyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan Kent Orkestrası Park Konserleri, 19 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Cumhuriyet Parkı'nda başlayacak. ANKA / Yerel Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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