İzmit'te Turan Güneş'te Yer Altına Alınan Hatlardan Elektrik Verilmeye Başlandı

İzmit Belediyesi'nin Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde düzenlediği çalışmalar kapsamında yer altına alınan hatlardan caddeye ve binalara elektrik verilmeye başlandı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede gerilim hatlarının montajını ve elektrik abone bağlantı çalışmalarını tamamlayan ekipler yer altına alınan hatlardan caddeye ve binalara elektrik vermeye başladı. Ayrıca ekipler mevcut havai hatların ve elektrik direklerinin sökümüne başladı.

ŞIK VE MODERN BİR CADDE KAZANDIRILACAK

Çalışmaların devamında yaklaşık 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması ve 4 kilometre uzunluğunda çift taraflı kaldırım çalışması yapılacak. Ayrıca kaldırım çalışması içinde 80 adet aydınlatma direğinin montajı yapılarak vatandaşlara şık ve modern bir cadde kazandırılacak.