İzmit'te Toplu Sünnet Etkinliği Yapılacak

İzmit Belediyesinin kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla organize ettiği toplu sünnet şöleni bugün yapılacak.

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği hem ailelere destek sağlayacak hem de çocuklara güzel bir anı bırakacak olan toplu sünnet organizasyonu, bugün saat 16.00'da hareket edecek olan sünnet konvoyuyla başlayacak. Üstü açık otobüs ile sünnet olan çocuklar ve aileleri şehir turu atacak. Sırasıyla; Cumhuriyet Parkı, Acısu, Orduevi, Bağdat Caddesi, Leyla Atakan Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Yahya Kaptan ve Üçyol'dan geçecek olan konvoy, ardından Cephanelik Spor Kompleksi'ne gidecek ve saat 17.00 itibari ile buradaki programın startı verilecek.

KONSER VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER OLACAK

Cephanelik Spor Kompleksi'ndeki organizasyon, Kur-an tilaveti ve sünnet duası ile başlayacak. Ardından sünnet olan miniklere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hediyeleri takdim edilecek. Saat 18.00 itibari ile İzmit Belediyesi Kent Orkestrası sahneye çıkarak katılımcılara müzik ziyafeti verecek. Saat 21.00'e kadar sürecek olan sünnet şöleninde konserin yanı sıra çocuklar için oyun grupları ve animatörler yer alacak.

Tüm kentin bir arada olacağı organizasyonda özellikle çocukların sevdiği patlamış mısır, pamuk şeker ve yemek ikramları olacak. Tüm kentin davetli olduğu şölen havasında geçecek organizasyona katılmak isteyen vatandaşlar için İzmit Belediyesi tarafından saat 16.00'da Cumhuriyet Parkı, Ordu Evi SEKA Camii Önü, Doğu Kışla Parkı, Alikahya Sabancı Kültür Merkezi ve Doğu Kışla Parkı'ndan ücretsiz servisler kaldırılacak.