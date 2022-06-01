İzmit'te Şiir ve Edebiyat Evi Açılıyor - Haberler

İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına yenilenerek dizayn edilen Şiir ve Edebiyat Evi, bu akşam 18.00'de kapılarını tüm sanatseverlere açıyor.

Sanat kenti İzmit olma yolunda çalışmalarına bir yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, Şiir ve Edebiyat Evi'ni hizmete açıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle kentin usta şair ve yazarlarından Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen Şiir ve Edebiyat Evi'nin açılışı bu akşam saat 18.00'de düzenlenecek.

HAKKI VE GİRGİNSOY ANI ODASI

Şiir ve Edebiyat Evi'nde, İzmit'in şiir çınarı olan Ruşen Hakkı, Seka Postası gibi kentin simgesi olmuş bir derginin kurucusu olan öykücü Naci Girginsoy'a ait eşyaların sergilendiği odalar düzenlenerek anıları ölümsüzleştirildi. Ayrıca; 2021 yılında kaybedilen sevilen fotoğrafçı, yazar ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Yürütme Kurulu üyesi İlker Kumral arşivinden; İzmit'in ünlü fotoğrafçısı Fahri Seyrek'in İzmit fotoğraflarından oluşan bir oda hazırlandı.

KENTİN YENİ SANAT DURAĞI

Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde bulunan Şiir ve Edebiyat Evi, kentin tüm sanatseverlerine hizmet verecek. Kültür-sanat etkinlikleri, söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve şiir dinletilerinin düzenleneceği Şiir ve Edebiyat Evi, kentin yeni kültür ve sanat durağı olacak.

ANKA / Yerel