İzmit'te 'Perşembe Sinemaları' Başlıyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen "İzmit Unutmaz" programları kapsamında, "Perşembe Sinemaları" başlıyor.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İzmit Unutmaz" programlarına, "Perşembe Sinemaları" etkinliği dahil oluyor. Ağustos ayı boyunca devam edecek sinema gecelerinde, sanatseverler Yeşilçam filmlerini yeniden izleme imkanı bulacak.

"İzmit Unutmaz Perşembe Sinemaları" etkinliğinin ilki, yarın saat 21.00'de Gülümse Kafe'de 'Neşeli Günler' filmiyle başlıyor. Başrollerinde usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit'in yer aldığı filme tüm İzmitliler katılabilecek. Etkinlik; 11, 18, 25 Ağustos ve 1 Eylül Perşembe günlerinde Gülümse Kafe'de devam edecek. İzmit Belediyesi, hangi filmi izlemek istediklerini ise yurttaşa sorarak belirleyecek.