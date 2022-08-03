İzmit'te "Perşembe Sinemaları" Başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit'te "Perşembe Sinemaları" Başlıyor

İzmit'te 'Perşembe Sinemaları' Başlıyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen “İzmit Unutmaz” programları kapsamında, “Perşembe Sinemaları” başlıyor.

 - Güncelleme:

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen "İzmit Unutmaz" programları kapsamında, "Perşembe Sinemaları" başlıyor.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İzmit Unutmaz" programlarına, "Perşembe Sinemaları" etkinliği dahil oluyor. Ağustos ayı boyunca devam edecek sinema gecelerinde, sanatseverler Yeşilçam filmlerini yeniden izleme imkanı bulacak.

"İzmit Unutmaz Perşembe Sinemaları" etkinliğinin ilki, yarın saat 21.00'de Gülümse Kafe'de 'Neşeli Günler' filmiyle başlıyor. Başrollerinde usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit'in yer aldığı filme tüm İzmitliler katılabilecek. Etkinlik; 11, 18, 25 Ağustos ve 1 Eylül Perşembe günlerinde Gülümse Kafe'de devam edecek. İzmit Belediyesi, hangi filmi izlemek istediklerini ise yurttaşa sorarak belirleyecek.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title