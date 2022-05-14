İzmit'te Pedallar 19 Mayıs İçin Çevrildi - Haberler

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İzmit'te Pedallar 19 Mayıs İçin Çevrildi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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İzmit'te Pedallar 19 Mayıs İçin Çevrildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turu, Yahya Kaptan'da bulunan Bisiklet Eğitimi Pisti'nden başladı.

Çok sayıda bisikletseverin katıldığı etkinlik,  İzmit Belediyesi önünde sona erdi.

Katılımcılar, turun başlangıcında ve sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bisiklet turuna katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Bisiklet, Kocaeli, Mayıs, Yerel, Haberler

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