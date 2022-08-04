İzmit'te Lavanta Parkı'nın Açılışına Gökhan Günaydın Katılacak
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’nın açılışını; CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ile yapacak.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta'nın açılışını; CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın ile yapacak.
İzmit'in yeni sosyal yaşam alanı olması planlanan Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta; Günaydın'ın da katılacağı programla, yarın saat 18.30'da açılacak.
ANKA / Yerel