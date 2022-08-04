İzmit'te Lavanta Parkı'nın Açılışına Gökhan Günaydın Katılacak - Haberler

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İzmit'te Lavanta Parkı'nın Açılışına Gökhan Günaydın Katılacak

İzmit'te Lavanta Parkı'nın Açılışına Gökhan Günaydın Katılacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’nın açılışını; CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ile yapacak.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta'nın açılışını; CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın ile yapacak.

İzmit'in yeni sosyal yaşam alanı olması planlanan Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta; Günaydın'ın da katılacağı programla, yarın saat 18.30'da açılacak.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet CHP Parti Meclisi Kocaeli Yerel Haberler

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