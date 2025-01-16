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İzmit'te Kaza: Kopan Parça Yaya Yaraladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu kopan bir parça, yoldan geçen bir yayaya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Sürücüler kazayı hafif atlattı.

İki araç çarpıştı: Kopan parça yayayı yaraladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada kopan bir parça o sırada yoldan geçen yayanın eline isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 34 BYY 156 plakalı Ford marka pikap ile T.U'nun sürücülüğünü yaptığı 41 AUD 683 plakalı Seat marka otomobil Kandıra Sapağında çarpıştı. Araçların birinden kopan parça ise Y.E. isimli yayanın eline isabet etti. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Y.E. hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit'te Kaza: Kopan Parça Yaya Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Yerel
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