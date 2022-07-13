İzmit'te Hayırseverlerden 2 Ton Et Bağışı
ANKA - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla Kurban Bayramı süresince hayırseverlerin bağışladığı iki ton kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla Kurban Bayramı süresince hayırseverlerin bağışladığı iki ton kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kardeş Eller' projesi kapsamında, Kurban Bayramı süresince Aşevi ve Gıda Bankası'na toplam iki ton kurban eti bağışlandı. Bağışlanan etler, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi yurttaşlara eşit şekilde dağıtıldı.
ANKA / Yerel