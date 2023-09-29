İzmit'te "Genç Akıl Buluşmaları" Başladı

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Genç Akıl Buluşmaları" programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin kente dair fikirlerini dinleyen Başkan Hürriyet, "Gençlerin fikirleri ile yolumuza devam ediyoruz. Gençler, sizlerin fikirlerinize ihtiyacımız var" dedi.

"Genç Akıl Buluşmaları" programında gençlerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Cumhuriyet Çocuk Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Hürriyet, şunları söyledi:

"GENÇLERİN ENERJİSİ BİZE DE GEÇİYOR"

"Gençlerle buluştuğumuzda çok mutlu oluyoruz. Sizin enerjiniz bize de geçiyor. Bu akşam özellikle Çınar Akademimizde eğitim gören genç arkadaşlarımızla bir arada olmak adına çabamız oldu. Akademi öğrencilerimize davetimizi kırmayıp programa icabet ettikleri için teşekkür ediyorum.

"BU AKŞAM GENÇLERİ DİNLEYECEĞİZ"

Bizler de geçmişte zorlu sınav stresini yaşadık. Bu durumu en iyi bilenlerdenim. Kentle ilgili sizlerle sohbet edelim istedik. Sizin enerjinizle, sizin fikirlerinizle, sizin önerilerinizle kente biraz daha farklı gözle bakmak istiyoruz. Bu akşam sizleri dinleyeceğiz. Kentle ilgili hayallerinizi, beklentilerinizi, taleplerinizi, önerilerinizi alacağız. Şehircilik anlamında, yaşam kültürü anlamında 'Bir Fikrim Var' diyen genç akılları buluşturup kamu yöneticileri olarak bu durumdan nasıl faydalanabiliriz dedik.

"AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR"

Sizlerin fikirleriyle belki çok iyi projeler doğacak. Belki de o projelerden çok sayıda insan yararlanacak. Bizim göremediğimiz, duyamadığımız, akıl edemediğimiz birçok şeyi belki siz ifade edeceksiniz. Akıl akıldan üstündür. Genç Akıl Buluşmaları adını verdiğimiz toplantıların ilkini yapıyoruz bu akşam. Bu şehir için birlikte düşünelim istiyoruz. İzmit'in geleceğini nasıl daha yaşanabilir, çağdaş bir hale getirebiliriz onu hep birlikte sizlerle tartışalım istedik.

"YANIMIZDA OLMANIZA İHTİYACIMIZ VAR"

İzmit sizce nasıl bir yer olmalı? İzmit'te neler olmalı? Gençlere, kadınlara, çocuklara dair neler yapılmalı? Bir şehrin gücü binalarında değil onun gençlerinde, gençlerin üretkenliğinde, fikirlerinde. O yüzden bu geleceği şekillendirirken de sizlerin yanımızda olmanıza ihtiyacımız var.

Göreve geldiğimizden bu yana gençler bizden en çok kütüphane istedi. Biz en ulaşılabilir 2 noktada kütüphanelerimizi açtık. İlki Dolphin İş Merkezinde Çetin Emeç Kütüphanesi. Burası ne yazık ki yetmedi. Diğer kütüphanemizi de Belsa İş Merkezinde Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi olarak hizmete sunduk. Kütüphanemiz 5 ayrı bölümden oluşuyor kafeterya alanı gibi birçok farklı konseptte kompleks bir yapı. O bölgede bir gençlik sokağını da kazandırdık.

"YOUTUBE STÜDYOSU VE TALK AND SMILE CAFE"

Belsa Gençlik Sokağı'nda bir Youtube stüdyosu açtık. Kayıt yapabileceğiniz çok önemli bir stüdyo burası. Stüdyo profesyonel ekipmanla donatıldı. İstihdam ofisimiz var. Aynı zamanda İngilizce pratiğini geliştirebileceğiniz Talk and Smile Cafemiz var. Kütüphanelerimizde 25 binden fazla dijital kaynağın bulunduğu kıymetli 2 kütüphane. Bu kütüphanelerden faydalanmanızı istiyoruz.

"YAŞADIĞINIZ KENTİN TARİHİ KIYMETLİDİR"

Leyla Atakan 1968 yılında doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanıdır. Kocaeli Fuarı'nı Leyla Atakan yapmıştır. Leyla Atakan çok kıymetlidir. Kentin tarihini hepiniz bilin istiyoruz. Bu kent Nikomedia döneminden ve birçok döneme dair kıymetli eserler barındırıyor. İstanbul'dan önce Doğu Roma İmparatorluğuna 46 yıl başkentlik yapmıştır. Yaşadığınız kentin tarihi kıymetlidir.

"KENTLİLİK BİLİNCİ DEĞERLİDİR"

Mesela Kasr-ı Hümayun vardır. Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısını yaptığı Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce Cumhuriyet ile yönetileceğimizi ilk o toplantıda müjdelemiştir. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını alacaktır diye müjde verdiği yerdir İzmit. Kentlilik bilinci önemlidir.

"ANNE ELİ VE AŞEVİ PROJESİ"

Gençler için Anne Eli ve Aşevi Projemiz var. Üniversiteli öğrencilerine her gün bir öğün ücretsiz yemek Ayazma Kültür Merkezinde ikram ediliyor. Çınar Akademimiz var. Çınar Akademi profesyonel dershane mantığıyla ücretsiz bir şekilde sizleri sınavlara ve hayata hazırlıyor. Çok emek vererek hazırladığımız bir proje. Geçen seneki öğrencilerimiz çok güzel üniversitelere yerleştiler. İnşallah bu sene de devam eden öğrencilerimize de faydamız olun.

"SANAT AKADEMİSİ"

Mehmet Ali Paşa Mahallesinde kurduğumuz çok kıymetli bir Sanat Akademimiz var. Sanatın her dalında kıymetli bir eğitim veriyoruz. Önemli Keman Virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ile birlikte kurduk o akademiyi. Özellikle sanata dair yeteneği olan gençlerimizin de yararlanmasını çok arzu ederiz.

"FİKİRHANE İZMİT PROJESİ"

Sarısu Gençlik Kampımızı baştan sona yeniledik. Günübirlik de olsa Sarısu Gençlik Kampımızı görmenizi isteriz. Çok kıymetli ve keyifli bir alan oldu. Sizlerle birlikte orada güzel bir kamp yapacağız. Sokaklarımızı gençlerin kullanabileceği şekilde yeniledik. Fikirhane İzmit Projemiz var. 'Bir Fikrim Var' diyenlerin düşüncelerini almak için kullandığımız bir platform. 5 Ekim – 15 Aralık arası proje başvuruları olacak. İnternet sitesi üzerinden de projemize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sizlerin fikirlerinize ihtiyacımız var gençler."

Program sonrası Pembe Kayalar Grubu, sahne aldı.