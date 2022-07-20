İzmit'te Çukurbağ Kazılarına Dair Protokole, AKP ve MHP'li Meclis Üyelerinden Ret - Haberler

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İzmit'te Çukurbağ Kazılarına Dair Protokole, AKP ve MHP'li Meclis Üyelerinden Ret

ANKA - Yerel
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İzmit'te Çukurbağ Kazılarına Dair Protokole, AKP ve MHP'li Meclis Üyelerinden Ret

İzmit Belediyesi temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısında, Çukurbağ kazı alanında İzmit’in 3 bin yıllık tarihinin açığa çıkarılması için Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi amacıyla belediye başkanına protokol yapma yetkisi verme maddesi AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İzmit Belediyesi temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısında, Çukurbağ kazı alanında İzmit'in 3 bin yıllık tarihinin açığa çıkarılması için Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi amacıyla belediye başkanına protokol yapma yetkisi verme maddesi AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İzmit Belediye Meclisi 5 Temmuz'da yapılan olağan meclis toplantısının ardından, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çağrısıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince olağanüstü toplandı. İzmit'in 3 bin yıllık tarihini açığa çıkaracak Çukurbağ Nikomedia kazıları kapsamında kurulan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine AKP ve MHP'li üyeler yine ret oyu kullandı.

İzmit'in tarih ve turizm gelirlerini arttıracak, ikinci bir Efes olmasının önünü açmak için kolları sıvayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ile geçtiğimiz yıl protokol yapmıştı. Protokol kapsamında çalışmaları yürütecek ve yönetim kurulu başkanlığını Fatma Kaplan Hürriyet'in yapacağı Nikomedia Vakfı ile protokol yapılması teklifi ise AKP ve MHP'nin oylarıyla bir kez daha reddedildi.

ANKA / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Fatma Kaplan Hürriyet AK Parti Kocaeli Yerel Haberler

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