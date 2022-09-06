İzmit'te 'Çocuk Ödül Market' ile 1 Buçuk Yılda 35 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında hayata geçirilen ve 6 şubesi bulunan Çocuk Ödül Market ile proje başlangıcından bu yana 35 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında hayata geçirilen ve 6 şubesi bulunan Çocuk Ödül Market ile proje başlangıcından bu yana 35 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla başlatılan Çocuk Ödül Market projesi Hacıhızır, Şirintepe, Gündoğdu, Yenişehir ve Alikahya Fatih Mahallesi'nde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Geri dönüşebilen atıklarını marketlere getiren çocuklara kırtasiye ürünleri hediye ediliyor.

ÖRNEK UYGULAMA

Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından da örnek uygulama olarak gösterilen Çocuk Ödül Market'te proje başlangıcından bu yana geçen 1 buçuk yıllık süreçte 35 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Kentte Çocuk Ödül Marketlerin sayısının daha da artması planlanıyor.