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İzmit'te Çalınan Köpek Bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde petshop önünden çalınan pekinez cinsi köpek, 3 yavrusuyla birlikte bulundu. Köpeği çalan şahsın uyuşturucu madde temini için hayvanı kaçırıp sattığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde petshop önünden çaldığı pekinez cinsi köpeği çalan 17 yaşındaki şahıs yakalandı. "Eva" isimli köpek 3 yavrusuna kavuşurken, şahsın ise uyuşturucu madde temini için hayvanı kaçırıp, 500 TL'ye sattığı ortaya çıktı. Eva'nın yokluğunda yavrularıyla ilgilenen sahibi, "Yavrularıyla kavuşunca çok duygulandı, ağladı" dedi.

Olay, 2 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir şüpheli, petshop önünde gördüğü pekinez cinsi köpeği biraz ilgilendikten sonra peşine taktı. Petshoptan biraz uzaklaştıktan sonra şahıs, köpeği kucaklayıp kaçırdı. 1 senedir baktığı "Eva" isimli köpeğini bulamayan petshop işletmecisi Arzu Boyukısa, dükkanın güvenlik kamerasını izleyince çalındığını fark etti. Boyukısa karakola giderek polise şikayetçi olurken, internet sitelerine kayıp ilanında bulundu.

Eva'yı 500 TL'ye satmış

Köpeği çalan kişinin C.D. (17) olduğu, şahsın 1,5 yaşındaki Eva'yı çaldıktan sonra 500 TL karşılığında sattığı ortaya çıktı. Köpeği her şeyden habersiz C.D'den satın alan kişi, tesadüfen internet sitelerine yayınlanan Eva'nın kayıp ilanını gördü. İlandaki numarayla iletişime geçen vatandaş, karakola da giderek köpeği teslim etti. Polis ekiplerince Arzu Boyukısa'nın eşine teslim edilen Eva, yavrularıyla kavuştu. Eva'nın 3 yavrusuyla kavuştuğu anlar ise yürekleri ısıttı.

Öte yandan, C.D. ise polis ekiplerince yakalandı. C.D'nin emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde satın almak için köpeği çaldığını söylediği öğrenildi.

"O bizim canımız, evladımız"

Arzu Boyukısa'nın kayınbiraderi Ebubekir Boyukısa, "Köpeğimizi çalan şahıs başka birine satmış. Bizde internet üzerinden Eva'nın kaybolmasıyla ilgili ilan paylaşmıştık. Satın alan kişi bu ilanımızı görmüş ve köpeğimizi emniyete teslim etmiş. Şahıs da gözaltına alındı. Çok mutlu oldum. O bizim canımız, evladımız" dedi.

Yavruların annesiz kaldığı için çok üzüldüğünü söyleyen Boyukısa, "Bakımlarıyla biz ilgileniyorduk. Anneleri geldi ve bizim sırtımızdan da büyük bir yükü almış oldu. Yavrularıyla kavuşunca çok duygulandı, ağladı. Emniyet güçlerimize ve köpeğimizin kaybıyla ilgili ilanları paylaşan sitelere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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