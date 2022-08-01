İzmit'te Bizimköy Doğa Yürüyüşleri Devam Ediyor - Haberler

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İzmit'te Bizimköy Doğa Yürüyüşleri Devam Ediyor

İzmit'te Bizimköy Doğa Yürüyüşleri Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü, Bizimköy Doğa Yürüyüşü bu hafta Üçgaziler’de yapıldı.

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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün İzmit'in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü, Bizimköy Doğa Yürüyüşü bu hafta Üçgaziler'de yapıldı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizimköy Doğa Yürüyüşü, her ay başka bir köyde devam ediyor. Yürüyüş programı geçen hafta sonu İzmit'in köylerinden Gökçeören köyüne bağlı Üçgaziler'de yapıldı.

Eski bir yerleşim yeri olan Üçgaziler adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehit düştüğü rivayet edilen üç kardeşten alıyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 31 Temmuz Pazar günü doğa tutkunları Üçgaziler'de yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, kendilerini ağırlayan köy Muhtarı Mehmet Ali Kaya ve köylülere misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

ANKA / Yerel

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