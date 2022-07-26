İzmit'te 'Bisiklet Kurye Ağı Projesi' Başlıyor

Yereldeki iş birliğini güçlendirecek ve karbon emisyonlarını azaltacak 'Bisiklet Kurye Ağı Projesi' mikro hibe desteği almaya hak kazandı.

Türetim Ekonomisi Derneği, Good4Trust.org ve İzmit Belediyesi ortaklığında hayata geçirilecek olan 'Bisiklet Kurye Ağı Projesi', Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamındaki "Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı" projesi ile kurulan Kavşak Platform'dan mikro hibe desteği almaya hak kazandı.

ÇEVRECİ VE ADİL BİR ÇÖZÜM

Bisiklet ulaşımını desteklemek amacıyla, projenin uygulanacağı bölgedeki mevcut bisiklet yolları ve yol güvenliği öncelikli olarak değerlendirilecek ve proje süresince kullanıcıların deneyimleri doğrultusunda geliştirilecek. Ulaşım ve lojistik konusuna çevreci ve adil bir çözüm olarak karşımıza çıkan kent içi bisikletle dağıtım ağları çevre adına karbon ayak izini düşürmek, üretici ve alıcı adına ise karşılıklı iletişimi artırmak amaçlanıyor.

AĞUSTOS'TA ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Bisiklet Kurye Projesi, ilk olarak üreticiler ile 'türeticiler' arasında bir alışveriş ve dayanışma platformu olan İzmit Çarşısı'nda uygulanacak. İzmit Çarşısı ekibi, Bisiklet Kurye Ağı'nı hayata geçirmek için bu alanda fikir geliştirenleri aşağıdaki formu doldurmaya davet ediyor. Ağustos ayının başında gerçekleştirilecek olan çevrimiçi çalıştay ile tüm paydaşların görüşleri bir araya getirilecek. Bu çalıştayın amacı ise, İzmit ve gezegen için en iyisini hep birlikte bulmak olacak. Çevre adına daha fazla işler yapmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki formu doldurabilirler.

Forma ulaşmak için; https://forms.gle/T2GAzF6g71BacNa5A