İzmit Malta Sosyal Tesisi Bitmek Üzere - Haberler

İzmit Belediyesi tarafından Malta Mahallesi'ne kazandırılacak olan vatandaşların yeni sosyal alanı Malta Sosyal Tesisi'nde son dokunuşlar yapılıyor.

Vatandaşların nefes alabileceği yeni sosyal alanlar yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi, bir süredir yapımına devam ettiği Malta Sosyal Tesisi çalışmalarında sona geldi. Malta Mahallesi 524 Ada'da bulunan alana yapılan sosyal tesis ve kafeterya ile bölge halkı hem sosyalleşebilecek hem de şehir stresinden uzaklaşabileceği yeni, ferah ve konforlu bir alana kavuşacak.

93 METREKARE TERAS

İnşaat çalışmalarının tamamlandığı yeni sosyal alanda çevre düzenleme çalışmaları da son aşamaya geldi. 92 metrekare kapalı alana sahip binada 93 metrekare teras alanı bulunuyor. Bina içinde ise mutfak, engelli wc, bebek bakım odası, depo alanı ve kafeterya alanı bulunuyor. Alanın çevre düzenlemesinde kafeteryanın girişleri ve parsel içinde devamlı kullanılan yaya akslara dikkate alınarak zemin ve merdiven çalışmaları yapıldı. Bitkilendirme çalışmalarının da sona yaklaştığı alan yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

PARK ALANI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, aynı alanda bulunan Sardunya Parkı çalışmalarında ise oyun alanı ve kondisyon alanı çevresine 103 metre bordür işlenmiş olup, alanlara toplamda 28 metreküp beton attı. Pergola altı sert zemin çalışmalarına, sulama ve elektrik tesisatı döşeme çalışmalarına devam ederken çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

ANKA / Yerel