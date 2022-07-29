İzmit Lavanta Parkı Açılıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Lavanta Parkı'nın 5 Ağustos'ta açılacağını duyurdu.

Başkan Hürriyet beraberinde İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile açılış için gün sayan İzmit Lavanta Parkı'nda incelemelerde bulundu. Hürriyet inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm İzmitlileri 5 Ağustos 18.30'daki açılışımıza bekliyoruz. Kimseye söz vermeyin, sizi burada bekliyor olacağız" dedi.

İzmit Lavanta Parkı önünde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"İÇERİSİNDE GÜLÜMSE KAFE DE OLACAK"

"Sevgili İzmitliler çok güzel, renkli bir alan olan ve bulunmaktan heyecan duyduğumuz, açılışı için gün saydığımız Lavanta Parkımızdayız. Lavanta Parkımızın çalışmalarına başlamıştık. Hummalı bir çalışma gerçekleştirdik ve bu çalışmalar yavaş yavaş sona geldi. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün de inceleme yaptık. İnşallah 5 Ağustos günü Lavanta Parkımızı içerisinde Gülümse Kafemizle birlikte açacağız. Gülümse Kafe markası ve hizmet kalitesi bu bölgedeki insanlarımızla buluşacak.

"AÇILIŞ, LAVANTA HASAT ŞENLİĞİYLE YAPILACAK"

Önemli bir alan burası. Önümüzdeki süreçlerde de Lavanta Hasat Şenlikleri yapacağız. Ailelerin rahatlıkla gelip burada zaman geçireceği, sosyalleşeceği, etkinlikler yapabileceğimiz bir alan kazandırıyoruz kente. Canlı müzik konserlerinden cemiyetlere kadar birçok etkinlikler yapılabilecek burada. Parkımıza Lavanta Parkı dedik, içerisine de Gülümse Kafe Lavanta dedik. Burada güzel hizmetler halkımızı bekliyor olacak. 5 Ağustos Cuma günü saat 18.30'da güzel bir hasat şenliğiyle açılışımızı gerçekleştireceğiz. Halkımıza yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdığımızı göstereceğiz.

"YAŞAM BAHÇESİNİN DE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bu bölge aynı zamanda Lavanta Parkı'yla birlikte Yaşam Bahçesi'yle komşu olan bir bölge. Yaşam Bahçesi çalışmaları sürüyor. Orası da bitince açılışını yapacağız. İçerisinde ekolojik çalışmaların yapılacağı, Orman Okulu'nun da olacağı güzel bir Yaşam Bahçesi de halkımızı bekliyor. Önce Lavanta Parkımızın açılışını yapacağız. Lavanta Parkımızı güzel etkinliklerle, şenliklerle, çocuklarımız için güzel eğlencelerle, büyüklerimiz için güzel müziklerle ve lavanta hasat şenliğiyle açacağız. 5 Ağustos Cuma Günü saat 18.30'dan sonra kimseye söz vermeyin. Biz burada halkımızı bekliyor olacağız.

Burada çalışan tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Buranın temeli atıldığından beri çok emek veriyorlar, titiz davranıyorlar. En ince ayrıntısına kadar, eksik olmasın, halkımız güzel, huzurlu alanlara kavuşsun, mutlu olsun diye çok uğraşıyorlar. Burası gerçekten emek verilmiş ve kentimize yeni bir sosyal yaşam alanı olarak kazandırılacak bir tesis. Şimdiden kentimize güzel İzmitimize ve İzmitlilere hayırlı ve uğurlu olsun."