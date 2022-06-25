İzmit Kitap Günleri'nde Yerel Edebiyat Rüzgarı

İzmit Belediyesi'nin, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan İzmit Kitap Günleri, söyleşiler ve müzik dinletileri eşliğinde bir günü geride bıraktı.

İzmit Belediyesi, İzmit'in kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında İzmit Kitap Günleri'nin açılışını yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde '41 Marka 41 Yazar' sloganıyla İzmitli yerel şair, yazar ve yayınevlerinin katkılarıyla organize edilen İzmit Kitap Günleri'nin ilk gününde vatandaşlar, yerel yazar ve şairlerin söyleşilerinde bir araya geldi.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği İzmit Kitap Günleri 26 Haziran Pazar günü 22.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

ANKA / Yerel