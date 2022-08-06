İzmit İstiklal Caddesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Haberler

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İzmit İstiklal Caddesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

İzmit İstiklal Caddesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

İzmit Belediyesi tarafından Fethiye Caddesi ve yan yolları yeniden düzenleme projesi kapsamında üstyapı çalışmaları devam ederken ekipler İstiklal Caddesi’nde taş döşeme işini yapıyor.

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İzmit Belediyesi tarafından Fethiye Caddesi ve yan yolları yeniden düzenleme projesi kapsamında üstyapı çalışmaları devam ederken ekipler İstiklal Caddesi'nde taş döşeme işini yapıyor.

İzmit Belediyesi, 20 yılın ardından hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarının yapıldığı Fethiye Caddesi ve yan yolları yeni ve modern görünüme kavuşmaya yaklaşıyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi'nde taş kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler gece gündüz mesai harcayarak bölgeyi kısa sürede modern ve şık bir görünüme kavuşturacak.

ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi İstiklal Caddesi Fethiye Yerel Haberler

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