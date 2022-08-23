İzmit'in yeni nesil yaşam alanının temeli atılıyor

İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek İzmit'e ve tüm bölgeye vizyon kazandıracak eski Çayırköy Göleti mevkiinde bulunan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı'nın temeli 24 Ağustos Çarşamba günü atılıyor.

İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek İzmit'e ve tüm bölgeye vizyon kazandıracak eski Çayırköy Göleti mevkiinde bulunan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı'nın temeli 24 Ağustos Çarşamba günü atılıyor.

Projeyle, potansiyellerin değerlendirilmesi, sağlıklı bir çevrenin oluşturulması, göl ile bütüncül bir ana plan elde edilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl büyük katılımla proje lansmanı yapılan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı'nın temeli, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da atılacak.

Açık, yarı-açık ve kapalı alanlarıyla hafif çelik sistemler ile tasarlanan yapı kompleksi ekolojik ve sürdürülebilir olacak. Zemin katta 7 kafe, 1'inci katta ise 3 kafe alanı tasarlandı. Her iki katta da açık ve yarı açık kullanılabilecek oturma mekanları yer alacak. Su sporlarına ait soyunma odaları ve satış birimleri zemin katta yer alacak. Kafelerden bağımsız vatandaşların kıyıyı kullanabilecekleri ve gölü seyredebilecekleri alanlar yer alacak. Yeşilliğin bol olacağı alanda çocuk oyun alanları ile dinlenme ve aktivite alanları da olacak. 2 otoparkın yer alacağı alanda kıyı boyunca uzanan kesintisiz bir yürüyüş hattı tasarlandı. - KOCAELİ